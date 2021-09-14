Верховный суд РТ оценит законность заочного ареста «финикийца» Зыгмунтовича

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционной жалобы на решение о заочном аресте Зыгмунта Зыгмунтовича — одного из покинувших страну соратников лидера Finiko Кирилла Доронина. По данным «Реального времени», эту меру пресечения оспаривает адвокат по назначению.



Еще летом МВД Татарстана объявила Зыгмунтовича, а также Марата и Эдварда Сабировых сначала в федеральный, а потом международный розыск. Всем трем заочно предъявлено обвинение в привлечении и хищении не менее 250 млн рублей в проекте криптопирамиды. В конце августа Вахитовский райсуд Казани санкционировал их заочный арест с момента задержания на территории РФ либо пересечения границы с РФ.

На данный момент по делу Finiko обвинения предъявлены семи фигурантам. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО Казани. Руководством МВД России принято решение о передаче дела в центральный аппарат в связи — предварительный ущерб уже превысил 1 млрд рублей, есть потерпевшие в странах Европы и Азии.