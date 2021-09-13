Футболиста «Рубина» Самошникова госпитализировали после игры с «Уралом»

Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова после домашнего матча с «Уралом» госпитализировали. Футболист травмировался в конце игры.

Это произошло на 78-й минуте, игрока увели с поля под руки, передает ТАСС.

В этом сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.

Сегодня «Рубин» на Центральном стадионе в столице Татарстана обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0. Следующую игру 20 сентября казанцы сыграют против санкт-петербургского «Зенита».

Татьяна Леухина