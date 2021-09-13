«Рубин» обыграл «Урал» со счетом 4:0

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в столице Татарстана, на Центральном стадионе.

Три гола забил датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер (2-я, 80-я, 90+1-я минуты). Для него этот матч стал первым в новой команде. На 13-й минуте игрок «Урала» Артем Мамин забил в свои ворота.

Следующую игру «Рубин» проведет Казани против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится 20 сентября. «Урал» в этот же день примет московский «Локомотив».

Татьяна Леухина