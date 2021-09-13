Эксперты оценили шансы на одобрение ипотеки в Татарстане как самые низкие среди регионов

Татарстан показал самое низкое значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) среди регионов России. Республика оказалась на 30-м месте с показателем 698 при максимально возможном значении в 850 и минимальном в 300, следует из рейтинга Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Лучший показатель ПКР — у Санкт-Петербурга — 724 балла, далее следует Москва — 723, тройку замыкает ХМАО (719). В пятерку вошли Тюменская область — 718, Ленинградская область — 717.

Помимо Татарстана, худшие показатели продемонстрировали Челябинская (700), Самарская (704), Саратовская (705) и Кемеровская (705) области.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов за первые 7 месяцев 2021 года увеличился на 16,8% — до 316,5 млрд рублей. За первые 7 месяцев текущего года жители республики получили 37,8 тысячи ипотечных кредитов, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

От запланированного на 2021 год количества жилья в Татарстане ввели 71%, что составляет почти 1,9 млн кв. метров.

Маргарита Головатенко