В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 71%

От запланированного на 2021 год количества жилья в Татарстане ввели 71%, что составляет почти 1,9 млн кв. м, доложил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Как отметил министр, темпы строительства опережают график. Текущий 71% готового жилья равен 102% от уровня прошлого года.

В этом году в республике по программе социальной ипотеки должны ввести 280 тысяч кв. м жилья. Построено 110 тысяч кв. м. Таким образом, план выполнен на 39%.

Программа обеспечения жильем молодых семей (в эту категорию входят 49 семей) в текущем году завершена. В муниципалитеты на эти цели перечислили 60 млн рублей.

Фото: kzn.ru (архив)

По состоянию на 21 августа годовой план по строительству жилья в Татарстане был выполнен на 65%.

Маргарита Головатенко