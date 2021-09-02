В Татарстане ипотечный портфель превысил 316 млрд рублей

В Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов за первые 7 месяцев 2021 года увеличился на 16,8% — до 316,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.



За первые 7 месяцев текущего года жители республики получили 37,8 тысячи ипотечных кредитов, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем выданной ипотеки за этот же период составил 92,9 млрд рублей с приростом на 53,4%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в июле 2021 года составила 7,46%.

В Татарстане доля просроченной задолженности по состоянию на 1 августа текущего года составила чуть более 0,4% от общего объема ипотечного портфеля. В целом по России — менее 0,7%.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить количество ипотечных кредитов до 2,3 млн к 2030 году за счет снижения ставок.

