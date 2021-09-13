Завод этилена «Нижнекамскнефтехима» остановят на капремонт
Работа завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» приостанавливается для проведения капитального ремонта с 14 по 16 сентября, сообщает пресс-служба компании.
На период ремонта остановят производство бензола и этилена. С 17 по 20 сентября может наблюдаться дымное горение факела. Для населения и окружающей среды это не представляет угрозы, выход на факел предусмотрен регламентом и инструкциями, сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что операции произведут в плановом режиме с соблюдением мероприятий по предотвращению сверхнормативных выбросов в атмосферу.
Напомним, КАМАЗ на период корпоративного отпуска приостановил производство основной продукции — грузовиков. Сотрудники предприятия ушли в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа. 23 августа автогигант возобновил производство.
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