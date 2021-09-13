Завод этилена «Нижнекамскнефтехима» остановят на капремонт

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Работа завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» приостанавливается для проведения капитального ремонта с 14 по 16 сентября, сообщает пресс-служба компании.



На период ремонта остановят производство бензола и этилена. С 17 по 20 сентября может наблюдаться дымное горение факела. Для населения и окружающей среды это не представляет угрозы, выход на факел предусмотрен регламентом и инструкциями, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что операции произведут в плановом режиме с соблюдением мероприятий по предотвращению сверхнормативных выбросов в атмосферу.

Напомним, КАМАЗ на период корпоративного отпуска приостановил производство основной продукции — грузовиков. Сотрудники предприятия ушли в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа. 23 августа автогигант возобновил производство.

Маргарита Головатенко