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КАМАЗ приостановил производство грузовиков на период корпоративного отпуска

11:40, 09.08.2021
КАМАЗ приостановил производство грузовиков на период корпоративного отпуска
Фото: realnoevremya.ru

КАМАЗ на период корпоративного отпуска приостановил производство основной продукции — грузовиков. Об этом рассказал представитель компании.

Как пишет «Интерфакс», компания не останавливает работу, за исключением сборочных и вспомогательных производств. В период корпоративного отпуска будут работать заготовительные подразделения, чтобы создать запас материалов и комплектующих.

Напомним, сотрудники предприятия ушли в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа.

Ольга Плешкова
ОбществоПромышленностьМашиностроение Татарстан
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