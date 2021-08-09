КАМАЗ приостановил производство грузовиков на период корпоративного отпуска
КАМАЗ на период корпоративного отпуска приостановил производство основной продукции — грузовиков. Об этом рассказал представитель компании.
Как пишет «Интерфакс», компания не останавливает работу, за исключением сборочных и вспомогательных производств. В период корпоративного отпуска будут работать заготовительные подразделения, чтобы создать запас материалов и комплектующих.
Напомним, сотрудники предприятия ушли в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа.
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