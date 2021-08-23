КАМАЗ запустил производство после двухнедельного отпуска

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня, 23 августа, КАМАЗ возобновил производство после двухнедельного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Сотрудники предприятия были в корпоративном отпуске с 9 по 22 августа. Это заключительная часть отдыха работников компании в текущем году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первая и вторая части отпуска сотрудников КАМАЗа проходили с 11 по 17 января и в период между майскими праздниками — с 4 по 8 мая. В штатном режиме продолжали работать подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования.

Производство основной продукции сегодня запустили. За оставшиеся шесть рабочих дней августа на КАМАЗе планируют выпустить 1,2 тыс. автомобилей. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

Татьяна Леухина