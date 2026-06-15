В Мензелинском районе Татарстана построили ферму на 6,4 тыс. голов КРС

Госстройнадзор РТ ведет проверку на соответствие требованиям проектной документации

Фото: предоставлено пресс-службой Госстройнадзора Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана завершилась постройка фермы на 6,4 тыс. голов КРС. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе республиканского Госстройнадзора.

На сегодняшний день сотрудники надзорного ведомства ведут проверку на соответствие объекта требованиям проектной документации.

Комплекс фермы включает 11 телятников, 10 переходных галерей и два сенохранилища. Также на территории оборудованы станция сепарации, резервуар для воды, насосная станция, площадка переработки продуктов животноводства (навоза), пруды-накопители ливневых стоков и очищенных ливневых стоков, очистные сооружения, КТП площадка сбора ТБО, силосно-сенажные траншеи и ДГУ.

предоставлено пресс-службой Госстройнадзора Татарстана

Строительство фермы общей площадью более 82 тыс. кв. метров в Мензелинском районе Татарстана велось с сентября 2023 года. Застройщиком и техническим заказчиком выступил агрохолдинг «Камский бекон». Ожидается, что предприятие будет разводить на новой ферме фуражных коров голштинской породы с производительной мощностью 165 тонн/сутки товарного молока.

По итогам 2025 года выручка агрохолдинга «Камский бекон» составила 14,4 млрд рублей с чистой прибылью в 2,2 млрд рублей.

Ранее глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов заявил о желании привлекать по 5 млрд рублей инвестиций в год.

Зульфат Шафигуллин