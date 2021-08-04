КАМАЗ на треть увеличил выпуск машкомплектов

С января по июль 2021 года КАМАЗ выпустил более 24 тысяч машкомплектов, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на треть. Об этом сообщается в обращении гендиректора компании Сергея Когогина.

«Наша автотехника востребована, спрос высокий, а первоначальный план производства был пересмотрен в сторону увеличения. За первые семь месяцев 2021 года выпущено более 24 тысяч машкомплектов, что на треть выше показателя аналогичного периода прошлого года», — говорится в обращении, опубликованном на сайте предприятия.

Также со следующей неделе сотрудники предприятия уходят в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа.

В целом в Татарстане за первое полугодие промышленное производство увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Ольга Плешкова