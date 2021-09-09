В Кремле заявили, что пока неуместно говорить о кандидатуре нового главы МЧС России
На данный момент неуместно обсуждать вопрос о возможных кандидатах на пост нового главы МЧС России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Пока нет никакого понимания», — ответил на вопрос журналистов, когда представят нового министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Глава МЧС России Евгений Зиничев героически погиб 8 сентября, когда спасал жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По словам главреда канала RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генералу армии Евгению Зиничеву звания Героя РФ (посмертно). Прощание с главой МЧС состоится 10 сентября в Москве. Министра похоронят в этот же день в Санкт-Петербурге.
СМИ сообщили, что МЧС России после гибели Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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