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СМИ: и.о. главы МЧС станет первый замминистра Александр Чуприян

13:53, 08.09.2021
СМИ: и.о. главы МЧС станет первый замминистра Александр Чуприян
Фото: ru.wikipedia.org

Исполнять обязанности главы МЧС будет первый замминистра Александр Чуприян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня погиб глава МЧС России Евгений Зиничев — он спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

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