СМИ: и.о. главы МЧС станет первый замминистра Александр Чуприян

Исполнять обязанности главы МЧС будет первый замминистра Александр Чуприян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня погиб глава МЧС России Евгений Зиничев — он спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.