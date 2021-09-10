В Татарстане в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве прозвучали пожарные сирены

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане почтили память героически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Во всех федеральных, республиканских и муниципальных пожарно-спасательных частях и поисково-спасательных отрядах в 17.30 на машинах включили проблесковые маяки и звуковые сигналы.

«Мы склоняем головы в память о нашем главном спасателе, совершившем героический поступок. Он останется вечно в наших сердцах», — заявил на мероприятии замначальника 48-й специализированной пожарно-спасательной части седьмого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ Рият Ахметзянов.

В Татарстане в акции в память о Евгении Зиничеве участвовали 1 530 человек и 482 единицы техники. Ее провели по всей России — от Владивостока до Калининграда, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.



Сегодня Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге. Его могила находится на Северном кладбище. До этого днем в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ прошла церемония прощания.



Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.



Татьяна Демина