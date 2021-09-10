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В Минздраве Татарстана рассказали, в каких медучреждениях Казани иностранцы могут привиться от COVID-19

11:59, 10.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана рассказали, в каких медучреждениях Казани иностранцы могут привиться от COVID-19
Фото: mos.ru

В Татарстане продолжает проводиться вакцинация иностранных граждан. Процедура платная, ее стоимость — 1,2 тысячи рублей. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

Сделать прививку иностранным гражданам можно в горполиклинике №21, медсанчасти КФУ, кожвендиспансере республики. Для вакцинации используется препарат «Спутник Лайт».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике платно вакцинировать иностранных граждан от COVID-19 начали в августе.

Все новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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