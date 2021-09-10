В Минздраве Татарстана рассказали, в каких медучреждениях Казани иностранцы могут привиться от COVID-19
В Татарстане продолжает проводиться вакцинация иностранных граждан. Процедура платная, ее стоимость — 1,2 тысячи рублей. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.
Сделать прививку иностранным гражданам можно в горполиклинике №21, медсанчасти КФУ, кожвендиспансере республики. Для вакцинации используется препарат «Спутник Лайт».
В республике платно вакцинировать иностранных граждан от COVID-19 начали в августе.
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