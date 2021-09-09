Прощание с главой МЧС Зиничевым состоится в Москве 10 сентября

Прощание с главой МЧС России Евгением Зиничевым, вчера погибшим на межведомственных учениях, состоится в Москве 10 сентября.



«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге», — сообщил ТАСС источник.

Фото: mchs.gov.ru

Глава МЧС России Евгений Зиничев спасал жизнь человека на межведомственных учениях. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Маргарита Головатенко