СМИ: на пост погибшего главы МЧС России Зиничева есть 4 кандидата

МЧС России после гибели Евгения Зиничева может возглавить один из его заместителей. Кандидатом также называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Новым министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий может стать либо первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, либо Андрей Гурович или Илья Денисов, которые также занимают посты заместителей, пишет Ura.ru со ссылкой на источники в ведомстве.

Кандидатуры Чуприяна и Гуровича обсуждались руководством МЧС несколько месяцев назад, когда прогнозировались перестановки после сентябрьских выборов в Государственную думу. Однако первый отказался возглавить ведомство.

Евгений Зиничев погиб сегодня, когда спасал жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По словам главреда канала RT Маргариты Симоньян, министр стоял на выступе вместе с оператором. Он сорвался первым, Зиничев бросился в воду его спасать, но разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, так и не долетев до больницы.

Татьяна Демина