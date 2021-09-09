Казанский суд отправил под стражу «вице-президента» Finiko Ахметзянову-Габдуллину

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

До 7 ноября в СИЗО будет находиться 31-летняя Дина Ахметзянова, ранее Габдуллина, — обвиняемая в мошенничестве по делу криптопирамиды Finiko. Такое решение только что вынес Вахитовский суд Казани, передает с места журналист «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru

Большая часть заседания прошла в закрытом от СМИ режиме — по ходатайству адвоката, который обещал ссылаться на некие персональные данные и медицинские документы своей клиентки. Ахметзянова представилась суду матерью двоих детей, недавно сменившей фамилию в связи с замужеством.

Фото: realnoevremya.ru

Ее задержали 7 сентября после допроса в ГСУ МВД Татарстана, а на следующий день предъявили обвинение. По версии следствия, она участвовала в хищении не менее 250 млн рублей в составе организованной группы в период с 1 декабря 2018-го по 28 июля 2021 года.

Старший следователь ГСУ МВД Татарстана Раиль Гарипов попросил суд арестовать Ахметзянову (Габдуллину) на 2 месяца — до 7 ноября. Мотивировал тем, что на свободе «финикийская дива» может скрыться, оказать давление на свидетелей и создать другие проблемы полиции. Помощник прокурора Казани Артем Потапов ходатайство поддержал. Защита возражала — просила ограничиться домашним арестом ввиду серьезных заболеваний обвиняемой.

Напомним, ровно такое же обвинение ранее предъявили арестованным по делу — лидеру криптопирамиды Кириллу Доронину и «вице-президенту» Ильгизу Шакирову, а также объявленным в международный розыск партнерам Доронина — Марату и Эдварду Сабировым и Зыгмунту Зыгмунтовичу.

Претензии Доронин и Шакиров не признают. Адвокат последнего на заседании по мере пресечения обвинил силовиков в незаконном задержании своего клиента.

Защита намерена обжаловать решение об аресте.