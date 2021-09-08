По делу Finiko задержали «вице-президента» Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву

После вчерашнего ареста «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko по этому делу задержаны основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» Лилия Нуриева и еще одна «вице-президент» — Дина Габдуллина. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Источник уточняет — обеих, как и Шакирова, пригласили на допрос, а после него задержали в качестве подозреваемых.

Накануне Вахитовский суд Казани арестовал Шакирова, в СИЗО он пробудет до 28 сентября. Как выяснилось на заседании по избранию меры пресечения, Шакиров пришел на допрос как свидетель, потом его задержали — в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств. Считается, что в проекте Шакиров привлек в пирамиду 100 тысяч человек.