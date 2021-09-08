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По делу Finiko задержали «вице-президента» Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву

12:24, 08.09.2021 2
По делу Finiko задержали «вице-президента» Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву
Фото: finikoru.com

После вчерашнего ареста «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko по этому делу задержаны основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» Лилия Нуриева и еще одна «вице-президент» — Дина Габдуллина. Об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Источник уточняет — обеих, как и Шакирова, пригласили на допрос, а после него задержали в качестве подозреваемых.

Накануне Вахитовский суд Казани арестовал Шакирова, в СИЗО он пробудет до 28 сентября. Как выяснилось на заседании по избранию меры пресечения, Шакиров пришел на допрос как свидетель, потом его задержали — в качестве подозреваемого в причастности к мошенническому хищению средств. Считается, что в проекте Шакиров привлек в пирамиду 100 тысяч человек.

Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:40
    Всех собрали ??
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  • Анонимно 13:16
    Главные наверное бегают, а эти наверное получали свой процент за привлечение клиентов, ну и свои бабки вкладывали.....
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