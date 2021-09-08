«Ак Барс Арена» допускает проведение нефутбольных мероприятий на поле стадиона при согласии Минспорта РТ

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководство казанской «Ак Барс Арены» допустило возможность проведения нефутбольных мероприятий на поле стадиона при условии получения согласия на это от Министерства спорта РТ и футбольного клуба «Рубин». На ближайшее время таких событий там не запланировано.

«Я бы сказал, что прошло только одно мероприятие, а другие, которые нам приписывают, были на бровке», — прокомментировал претензии по поводу проведения неспортивных мероприятий гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов. По его словам, игровое поле для нефутбольных событий не использовалось, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе «Рубин» и руководство «Ак Барс Арены» достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона. Стороны провели встречу и договорились о полном отказе руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены.

Перед этим главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике газон арены. Он считает, что стадион не ухаживает за полем и наносит вред качеству покрытия постоянными нефутбольными мероприятиями. В ответ на эти претензии представители «Ак Барс Арены» заявили о препятствиях со стороны футбольного клуба, которому было предложено заменить подрядчиков, занимающихся подготовкой газона.



Татьяна Демина