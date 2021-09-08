«Ак Барс Арена» допускает проведение нефутбольных мероприятий на поле стадиона при согласии Минспорта РТ
Руководство казанской «Ак Барс Арены» допустило возможность проведения нефутбольных мероприятий на поле стадиона при условии получения согласия на это от Министерства спорта РТ и футбольного клуба «Рубин». На ближайшее время таких событий там не запланировано.
«Я бы сказал, что прошло только одно мероприятие, а другие, которые нам приписывают, были на бровке», — прокомментировал претензии по поводу проведения неспортивных мероприятий гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов. По его словам, игровое поле для нефутбольных событий не использовалось, пишет ТАСС.
Напомним, в августе «Рубин» и руководство «Ак Барс Арены» достигли соглашения по вопросу о сохранении качества газона. Стороны провели встречу и договорились о полном отказе руководства стадиона от проведения нефутбольных мероприятий на поле арены.
Перед этим главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подверг критике газон арены. Он считает, что стадион не ухаживает за полем и наносит вред качеству покрытия постоянными нефутбольными мероприятиями. В ответ на эти претензии представители «Ак Барс Арены» заявили о препятствиях со стороны футбольного клуба, которому было предложено заменить подрядчиков, занимающихся подготовкой газона.
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