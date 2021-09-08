Минниханов считает, что Казань готова принять Олимпийские игры — 2036

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань в последние годы принимала нескольких крупных спортивных событий, благодаря чему в ней имеется хорошая инфраструктура. В связи с этим никаких проблем для проведения в городе Олимпийских игр в 2036 году нет, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он обратил внимание, что в Казани имеется не только спортивная, но транспортная инфраструктура, развита сфера гостеприимства. «Если такое решение [о проведении Олимпиады] будет принято руководством страны, мы всегда готовы», — рассказал Минниханов.

Напомним, в июле Казань заявляла о желании провести летние Олимпийские игры — 2036. В середине августа министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что столица РТ «объективно и по всем форматам удобный и комфортный для проведения» летних Олимпийских игр город. По его словам, у Казани есть практически все для проведения такого мероприятия.

Фото: olympic.org

Сегодня Леонов добавил, что в столице Татарстана для проведения Олимпийских игр не хватает только велотрека, все остальные объекты для проведения соревнований такого уровня имеются.



В начале сентября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы страны имеют потенциал. «И Санкт-Петербург, и Казань, и многие другие», — отметил он.



Татьяна Демина