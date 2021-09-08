Министр спорта РТ заявил, что Казани для проведения Олимпиады не хватает только велотрека
Казани для проведения Олимпийских игр не хватает только велотрека, все остальные объекты для проведения соревнований такого уровня имеются. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Если у страны будет желание, то мы, конечно, за то, чтобы в Казани прошло такое великолепное событие. Тем более все для этого у нас есть уже сегодня. Осталось несколько объектов», — заявил глава Минспорта РТ.
Леонов напомнил, что на сегодняшний день подать заявку на проведение Олимпиады пока нет возможности из-за наложенных на Россию санкций, действие которых истекает только в конце следующего года, пишет ТАСС. Но «как только будет такая возможность, будем об этом беседовать», добавил он.
Леонов также заявил, что Казань готова начать подготовку к проведению ОИ-2036, как только российские власти примут решение выдвинуть город. По его мнению, сейчас столица Татарстана — самый готовый город с точки зрения спортивной инфраструктуры.
Напомним, в июле Казань заявляла о желании провести летние Олимпийские игры — 2036. В середине августа Леонов сообщил, что столица РТ «объективно и по всем форматам удобный и комфортный для проведения» летних Олимпийских игр город. По его словам, у Казани есть практически все для проведения такого мероприятия.
В начале сентября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы страны имеют потенциал. «И Санкт-Петербург, и Казань, и многие другие», — отметил он.
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