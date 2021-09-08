Министр спорта РТ заявил, что Казани для проведения Олимпиады не хватает только велотрека

Фото: Максим Платонов (архив)

Казани для проведения Олимпийских игр не хватает только велотрека, все остальные объекты для проведения соревнований такого уровня имеются. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Если у страны будет желание, то мы, конечно, за то, чтобы в Казани прошло такое великолепное событие. Тем более все для этого у нас есть уже сегодня. Осталось несколько объектов», — заявил глава Минспорта РТ.

Леонов напомнил, что на сегодняшний день подать заявку на проведение Олимпиады пока нет возможности из-за наложенных на Россию санкций, действие которых истекает только в конце следующего года, пишет ТАСС. Но «как только будет такая возможность, будем об этом беседовать», добавил он.

Леонов также заявил, что Казань готова начать подготовку к проведению ОИ-2036, как только российские власти примут решение выдвинуть город. По его мнению, сейчас столица Татарстана — самый готовый город с точки зрения спортивной инфраструктуры.

Фото: olympic.org

Напомним, в июле Казань заявляла о желании провести летние Олимпийские игры — 2036. В середине августа Леонов сообщил, что столица РТ «объективно и по всем форматам удобный и комфортный для проведения» летних Олимпийских игр город. По его словам, у Казани есть практически все для проведения такого мероприятия.

В начале сентября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы страны имеют потенциал. «И Санкт-Петербург, и Казань, и многие другие», — отметил он.



Татьяна Демина