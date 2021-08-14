Леонов рассказал о планах по проведению в Казани Летних Олимпийских Игр в 2036 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что Казань «объективно и по всем форматам удобный и комфортный для проведения» Летних Олимпийских Игр. По его словам, у города есть практически все для проведения такого мероприятия.

— Мы можем организовать Олимпиаду, не потратив огромных средств, но сделав так, что она сработает во благо и развитие спорта нашей страны, — заявил Леонов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Он обратил внимание, что уже к Универсиаде в 2013 столица Татарстана были сильной и подготовленной командой.

Напомним, Казань может принять летние Олимпийские игры в 2036 году. Заявка готовится также от Санкт-Петербурга.

О том, что столица Татарстана — самый готовый в России город для проведения летних Игр, Леонов говорил в июле. Российский глава Минспорта Олег Матыцин в свою очередь обещал поддержать Татарстан, если его власти подадут соответствующую заявку.



Татьяна Демина