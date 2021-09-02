Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Олимпиады 2036 года в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы России имеют потенциал. «И Санкт-Петербург, и Казань, и многие другие», — отметил он.

Матыцин обратил внимание, что все пока на уровне «информационного подхода». Окончательное решение о возможности страны организовать Олимпийские игры, как и другие крупнейшие соревнования, примет президент России, пишет «РИА Новости».

«Потенциально вопрос будем прорабатывать. Как только будет объявлена заявочная кампания МОК, я думаю, что все шансы у России побороться есть», — констатировал российский министр спорта.

Фото: pixabay.com

Напомним, в июле Казань заявляла о желании провести летние Олимпийские игры — 2036. В середине августа министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что столица республики «объективно и по всем форматам удобный и комфортный для проведения» летних Олимпийских игр город. По его словам, у Казани есть практически все для проведения такого мероприятия.

Татьяна Демина