Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после снятия санкций CAS

Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Как только появится возможность, власти республики будут прорабатывать эту тему с федеральным центром, потому что заявку подает страна, а не какой-то конкретный город или республика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления, — передает «РИА Новости» слова Леонова.

Министр спорта республики рассказал об идее построить уникальный для страны центр для хай-дайвинга. Сейчас этот спорт динамично развивается, в перспективе он может появиться в олимпийской программе.

— Мы всегда только за предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Татарстана ведут переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о проведении в Казани в августе 2021 года мирового первенства среди юниоров по плаванию.



Татьяна Леухина