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Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после снятия санкций CAS

17:09, 02.06.2021 1
Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после снятия санкций CAS
Фото: pxhere.com

Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Как только появится возможность, власти республики будут прорабатывать эту тему с федеральным центром, потому что заявку подает страна, а не какой-то конкретный город или республика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления, — передает «РИА Новости» слова Леонова.

Министр спорта республики рассказал об идее построить уникальный для страны центр для хай-дайвинга. Сейчас этот спорт динамично развивается, в перспективе он может появиться в олимпийской программе.

— Мы всегда только за предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Татарстана ведут переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о проведении в Казани в августе 2021 года мирового первенства среди юниоров по плаванию.

Татьяна Леухина
СпортОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    до этого еще далеко, но работники в туризме были бы рады
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