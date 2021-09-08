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Президент ОКР обсудит с руководством Татарстана вопрос заявки Казани на проведение Олимпиады

15:05, 08.09.2021 1
Президент ОКР обсудит с руководством Татарстана вопрос заявки Казани на проведение Олимпиады
Фото: olympic.org

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сегодня проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по вопросу возможной заявки Казани на проведение Олимпийских игр. Об этом пишет «РИА Новости».

— То, что сейчас активно ведутся разговоры о заявке на проведение Олимпийских игр в разных регионах нашей страны, является очень позитивным фактом, — считает Поздняков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань готова начать подготовку к проведению ОИ-2036, как только российские власти примут решение выдвинуть город.

Он отметил, что сейчас Казань — самый готовый город с точки зрения спортивной инфраструктуры, передает «Интерфакс».

В июне Леонов заявил, что столица Татарстана может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году.

Министр спорта России Олег Матыцин выражал мнение, что говорить о круге конкретных городов-кандидатов для проведения Олимпиады 2036 года не стоит, так как многие регионы России имеют потенциал. Он отметил, что окончательное решение о возможности страны организовать Олимпийские игры, как и другие крупнейшие соревнования, примет президент России.

Татьяна Леухина
СпортОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:49
    Казани нужны такие мероприятия для развития событийного туризма
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