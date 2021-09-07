В Роспотребнадзоре заявили, что риска вспышки вируса Нипах в России почти нет

Фото: Максим Платонов (архив)

На территории России практически отсутствует риск распространения болезни, вызванной вирусом Нипах. Об этом заявили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора.

Симптомы вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Ранее власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Нипах, медики начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вирус Нипах вызывает тяжелые респираторные заболевания и воспаление мозга. Его летальность достигает 75%, но вакцины от этого вируса нет. По данным ВОЗ, инкубационный период Нипаха составляет от четырех до 14 дней, но есть данные о том, что этот срок может достигать 45 дней.



В Роспотребнадзоре уточнили, что случаев заражения этим заболеванием на территории страны не зарегистрировали, передает «РИА Новости».

В середине апреля в Индии выявили случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса в стране. Позднее там на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Специалисты подчеркивают, что «белая плесень» опаснее «черной», потому что воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг.



Татьяна Леухина