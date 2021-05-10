В Индии растет число случаев заражения мукормикозом — «черной плесенью»

В Индии на фоне роста заболеваемости коронавирусом зафиксировали вспышку грибковой инфекции — мукормикоза. Ее также называют «черной плесенью», пишет RT.

В штате Гуджарат для инфицированных уже начали создавать отдельные палаты в больницах. Перед грибком под названием мукор в наибольшей степени уязвимы люди с диабетом. Распространяется «черная плесень» на влажных поверхностях.

Мукормикоз по­ра­жает ко­жу и внутренние ор­га­ны. Он встречается ред­ко, ча­ще на фо­не тя­жело­го за­бо­ле­ва­ния.

Отметим, что, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии с начала пандемии зарегистрировано 22 296 414 случаев коронавируса. В связи со вспышкой COVID-19 Россия сообщила, что окажет стране экстренную гуманитарную помощь.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Индии переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому трупы сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.

Татьяна Демина