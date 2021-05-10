В Индии растет число случаев заражения мукормикозом — «черной плесенью»
В Индии на фоне роста заболеваемости коронавирусом зафиксировали вспышку грибковой инфекции — мукормикоза. Ее также называют «черной плесенью», пишет RT.
В штате Гуджарат для инфицированных уже начали создавать отдельные палаты в больницах. Перед грибком под названием мукор в наибольшей степени уязвимы люди с диабетом. Распространяется «черная плесень» на влажных поверхностях.
Мукормикоз поражает кожу и внутренние органы. Он встречается редко, чаще на фоне тяжелого заболевания.
Отметим, что, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии с начала пандемии зарегистрировано 22 296 414 случаев коронавируса. В связи со вспышкой COVID-19 Россия сообщила, что окажет стране экстренную гуманитарную помощь.
В Индии переполнены больницы, крематории не справляются с количеством умерших, поэтому трупы сжигают прямо на улицах. Людям рекомендовано носить защитные маски даже дома.
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