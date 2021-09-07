В казанском поселке Юдино пройдет центральный субботник

В казанском поселке Юдино на территории озера Изумрудное пройдет центральный субботник «Чем дальше в лес...». Мероприятие запланировано на субботу, 11 сентября.

Уборка территории состоится в рамках Всероссийского субботника и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Для участия необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться до 18.00 четверга, 9 сентября.

Субботник пройдет в виде квест-игры, где участники на скорость займутся сбором мусора, разделяя его на три фракции. За каждый собранный мешок начислят баллы, благодаря которым команды смогут получить ценные призы.

Начало мероприятия запанировано на 10.00. Регистрация команд пройдет с 08.30 до 09.45. Участников субботника из Казани до озера Изумрудное отвезут на автобусе. Отправление в 09.00 от ул. Габдуллы Тукая, 64 и от парковки КГЭУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Инвентарь для участия в акции организаторы выдадут на месте ее проведения. В программе субботника концертная программа и полевая кухня, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В августе во время субботника на озере Глубоком в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. В акции приняли участие 60 человек.



Татьяна Демина