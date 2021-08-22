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С озера Глубокое волонтеры собрали 80 мешков мусора

07:50, 22.08.2021
С озера Глубокое волонтеры собрали 80 мешков мусора
Фото: instagram.com/rgo.tatarstan

Во время субботника на озере Глубоком в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. Об этом сообщили в Региональном отделении Русского географического общества в РТ.

В акции приняли участие 60 человек, среди которых были сотрудники ТатарКино и Минэкологии РТ, местные отдыхающие, члены РГО в РТ и дайверы. Участники собрали 80 мешков мусора.

«На берегу находили, в основном, пластиковые бутылки, одноразовую посуду и остатки от одноразовых мангалов. Со дна дайверы, несмотря на мутную воду, подняли бутылки, наполненные водой и песком, кирпичи и пластиковые бутылки и особую находку — зимние санки», — говорится в сообщении.

Это уже не первая экоакция на Глубоком озере. В июле волонтеры убирали на территории Голубого озера. К акции Русского географического общества традиционно присоединились и дайверы. Тогда на дне озера нашли 100-килограммовый памятник пионеру. Поднять его не получилось. По словам дайверов, скульптура выполнена в человеческий рост. Вероятно, пионер держал в руках знамя или отдавал салют.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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