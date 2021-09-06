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В России препарат «Ковид-глобулин» проходит третью стадию клинических исследований

13:21, 06.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России препарат «Ковид-глобулин» проходит третью стадию клинических исследований
Фото: Максим Платонов

Препарат «Ковид-глобулин» — специфический иммуноглобулин против COVID-19 — проходит третью стадию клинических исследований. Об этом сообщила ТАСС начальник медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

— Сейчас проходит третью стадию клинических исследований препарат, разработанный иммунобиологической компанией «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», — специфический антиковидный иммуноглобулин, — сказала она.

Фото: Максим Платонов

Предполагается, что препарат будут давать больным, которые переносят COVID-19 в средней или тяжелой форме. Он представляет собой антиковидный иммуноглобулин — защитный белок крови, который выделяется из плазмы людей, переболевших коронавирусом и получивших антитела.

Для лечения беременных пациенток с коронавирусом допускается применение препарата «Ковид-глобулин» по жизненным показаниям, сказано в рекомендациях Минздрава России.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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