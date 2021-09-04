Рустам Минниханов: коронавирус в Татарстане под контролем благодаря Роспотребнадзору и МВД

В числе прочего на республиканском совещании в Доме правительства Татарстана обсудили сегодня борьбу с COVID-19. Рустам Минниханов, который вел совещание, сказал, что средний темп прироста заболеваемости немного снизился.

— Медицина справляется. Лекарства, наличие коек — все эти вопросы под контролем. Но главное — это вакцинация, — в который раз обратил внимание собравшихся президент.

Как рассказал Минниханов, сейчас в республике первый компонент вакцины получили уже 1 млн 13 тысяч человек. Запаса вакцин в республике пока тоже достаточно — сейчас есть около 300 тысяч доз.

Президент особенно отметил, какую большую работу проводят Роспотребнадзор и МВД:

— Проверено 289 объектов, 40 из них имели нарушения. Это практически 14 процентов. Больше всего нарушений зафиксировано в точках общественного питания, на объектах торговли и здравоохранения. Благодаря работе Роспотребнадзора, работе сотрудников МВД мы держим ситуацию с ковидом под контролем.

Напомним, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина характеризует ситуацию с коронавирусом в Татарстане на сегодня как «ровную и спокойную». Правда, Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента РТ, констатирует, что ситуация становится хуже, поскольку течение заболевания стало тяжелее, чем раньше.

Людмила Губаева