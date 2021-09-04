За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 005 человек
В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 005 человек. Всего в республике вакцинировались 1 013 396 жителей.
865 879 татарстанцев уже получили вторую прививку, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
3 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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