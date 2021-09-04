Новости общества

15:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 005 человек

14:17, 04.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 6 005 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 005 человек. Всего в республике вакцинировались 1 013 396 жителей.

865 879 татарстанцев уже получили вторую прививку, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 38,5 млн россиян.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также