Бахрейн разрешил применять вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера
Бахрейн одобрил использование российской вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в качестве бустера, сказано в сообщении Twitter-аккаунта вакцины.
Вакцина «Спутник Лайт» официально одобрена в качестве одного из двух возможных бустеров, сообщает RT.
В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник Лайт» может стать бустером для иностранных вакцин. В том числе в качестве бустера ее планируют использовать в дальнейшем.
Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в конце августа одобрили для использования на Филиппинах.
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