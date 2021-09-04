Бахрейн разрешил применять вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустера

Бахрейн одобрил использование российской вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в качестве бустера, сказано в сообщении Twitter-аккаунта вакцины.



Вакцина «Спутник Лайт» официально одобрена в качестве одного из двух возможных бустеров, сообщает RT.

В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что «Спутник Лайт» может стать бустером для иностранных вакцин. В том числе в качестве бустера ее планируют использовать в дальнейшем.

Фото: realnoevremya.ru

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в конце августа одобрили для использования на Филиппинах.

Маргарита Головатенко