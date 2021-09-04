Шаймиев и Минниханов дали старт строительству полилингвальных школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске и по видеосвязи — в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Новые полилингвальные комплексы будут рассчитаны на 1 224 учеников. Такие школы уже есть в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Актаныше.

Ожидается, что комплексы в Альметьевске и Нижнекамске откроются в следующем году. Минниханов отметил, что в «Адымнар» применяются современные методики обучения. Некоторые наработки в дальнейшем могут транслировать на другие школы республики.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что проект подобный «Адымнар» реализуется в России впервые. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках.

— Выпускники данных школ будут конкурентоспособны на мировом уровне, — заявил государственный советник РТ.



1 сентября Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев открыл четвертую полилингвальную гимназию «Адымнар» в Набережных Челнах. 20 августа гимназию-интернат открыли в Актаныше.

