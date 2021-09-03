Утверждено строительство города Спутник в 30 км от Владивостока

В 30 километрах от Владивостока появится новый город Спутник, такое соглашение подписали на Восточном экономическом форуме, сообщает «РИА Новости».



Создание города планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» на площади 925 гектаров. По проекту планируется построит 2,8 млн кв. м жилья. Население агломерации в совокупности с населением городов Владивостока и Артема может составить миллион человек.

Соглашение подписали Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке страны. Продолжение оттока населения региона говорит о недостаточных мерах поддержки.

О строительстве города Спутник накануне заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В начале августа Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить 3—5 крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и оформить предложения по развитию Сибири.

Маргарита Головатенко