На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, если объединить Владивосток, который насчитывает 600 тысяч жителей, с Артемом, который находится в 38 километрах и где проживают 100 тысяч жителей, возможно, построить там город-спутник и привлечь в агломерацию около 300 тысяч жителей, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», — сказал он в интервью РБК.

В начале августа Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить 3—5 крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и оформить предложения по развитию Сибири.



Ольга Плешкова