Шойгу предложил построить в Сибири несколько городов и перенести туда столицу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. По его мнению, города должны отвечать за разные сферы деятельности.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300—500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить, и столицу сюда перенести», — цитирует Шойгу «Коммерсант».

Также Шойгу выразил сожаление, что сейчас в России нельзя реализовать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.



Ольга Плешкова