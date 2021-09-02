В Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь

С субботы, 4 сентября, в Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Сроки охоты: с 4 сентября по 5 декабря 2021 года на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, а с 4 сентября по 5 января 2022 года — на боровую дичь.

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К пернатой дичи относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоны (болотно-луговая дичь); гуси, утки и лысуха (водоплавающая); перепел, голуби, горлицы и серая куропатка (степная и полевая); вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик (боровая).

Ведомство напомнило охотникам, что улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Татарстана, а хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый — в Красную книгу России. Охотиться на них запрещено. Часов или дней покоя в республике нет.



С сегодняшнего дня в Татарстане начался прием заявлений на получение разрешений на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья.

