В Татарстане со 2 сентября начинается прием заявлений на разрешение охотиться на пушных животных

В Татарстане со 2 сентября начинается прием заявлений на получение разрешений на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья. За документом можно обратиться в любой филиал МФЦ.

Чтобы получить разрешение на охоту, необходимо предоставить соответствующее заявление, оригинал паспорта и охотничьего билета, квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения (650 рублей) и об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на бобра или куницу), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

С 15 сентября в республике открывается сезон охоты на лисиц, с 1 октября — на бобра, с 15 октября 2021 года — на зайца-русака и куницу.

Напомним, с 15 августа в Татарстане стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября 2021 года.

Татьяна Демина