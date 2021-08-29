Новости общества

09:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане со 2 сентября начинается прием заявлений на разрешение охотиться на пушных животных

09:36, 29.08.2021
В Татарстане со 2 сентября начинается прием заявлений на разрешение охотиться на пушных животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане со 2 сентября начинается прием заявлений на получение разрешений на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья. За документом можно обратиться в любой филиал МФЦ.

Чтобы получить разрешение на охоту, необходимо предоставить соответствующее заявление, оригинал паспорта и охотничьего билета, квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения (650 рублей) и об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на бобра или куницу), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

С 15 сентября в республике открывается сезон охоты на лисиц, с 1 октября — на бобра, с 15 октября 2021 года — на зайца-русака и куницу.

Напомним, с 15 августа в Татарстане стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября 2021 года.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также