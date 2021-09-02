В Татарстане 50 тысяч антипрививочников отказались прививаться от других инфекций

В Татарстане из-за антипрививочной кампании от коронавируса отказались прививаться о других болезней 50 тысяч человек. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

В целом в республике достигнут показатель 95% вакцинации населения от других инфекций.

«Антипрививочники в целом влияют и на другие прививки. В этом году мы видим большое количество отказников от других прививок. Количество таких лиц увеличивается, потому что на фоне антивакцинальной кампании против ковида люди начинаются думать, что им не нужно делать прививки против кори, против краснухи и не нужно прививать детей», — сказала Патяшина в интервью изданию «Казанские ведомости».

С теми, кто отказывается от прививок, работают медики, участковые терапевты и педиатры, просвещая и убеждая их в эффективности прививок.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина ответила на самые распространенные аргументы граждан, выступающих против прививки от коронавируса. Она обратила внимание, что все вакцины безопасны: они прошли клинические исследования, необходимые для допуска в гражданский оборот.

Ольга Плешкова