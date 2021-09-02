Патяшина о заболеваемости коронавирусом среди пожилых в Татарстане: «Полная катастрофа»

В Татарстане с заболеваемостью коронавирусом среди пожилых происходит «полная катастрофа». Так выразилась глава Роспотребнадзора республики Марина Патяшина в интервью газете «Казанские ведомости».

Она добавила, что больше больных не стало, но люди стали переносить инфекцию тяжелее. В 2021 году количество заболевших тяжелой формой коронавируса увеличилось ровно в 2 раза. Только каждый четвертый из 10 заболевших переносит инфекцию легко. Остальные болеют либо в средней, либо в тяжелой форме.

«И полная катастрофа у нас обстоит с лицами старше 65 лет. Если в прошлом году у них была обязательная самоизоляция, [...] то сейчас мы видим некоторую успокоенность. [...] Надо очень четко понимать, что летальность среди этой категории лиц выше также в 4 раза. Это накладывает большое напряжение на систему здравоохранения, потому что лица, которые раньше легко переносили болезнь и лечились дома, сейчас попадают в стационары», — рассказала Патяшина.

Вчера в Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Жертвами COVID-19 стали женщины 1939, 1952 и 1953 годов рождения.

Ольга Плешкова