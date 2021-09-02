До конца года для иностранцев запустят «вакцинные» туры в Россию

Для иностранных туристов в России планируют запустить «вакцинные» туры. Они могут быть запущены до конца года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сейчас ведомство ведет совместную работу с Минздравом.

«Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска «вакцинных» туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — передает ее слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что процедуру запустят в ближайшее время. Стоимость «вакцинных» туров для иностранных туристов в Россию ориентировочно может начинаться от $700 (около 51 тыс. рублей), включая проживание и консультации.

Ольга Плешкова