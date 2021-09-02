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«Вектор» собирается перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

08:47, 02.09.2021
«Вектор» собирается перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Фото: kzn.ru

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Обновленный вариант препарата легче производить, тогда как для потребителя она ничем не отличается, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», — приводит слова Непомнящих «РИА Новости».

В августе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество
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