В вакцине Moderna нашли примеси из нержавеющей стали

В Японии исследователи обнаружили в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали. Об этом пишет Kyodo.

Результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, опубликовал Минздрав страны. Специалисты пришли к выводу, что металлическая крошка, вероятно, попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Примеси в виде металла обнаружили в августе. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распредели по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них.

Ранее ученые из Северо-Западного университета США выяснили, что уровень антител после вакцины Moderna в два раза превышает показатели Pfizer. У группы, которые привились Moderna, уровень антител составил 2 881. У получивших оба компонента Pfizer он в среднем был равен 1 108.



Татьяна Леухина