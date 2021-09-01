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В вакцине Moderna нашли примеси из нержавеющей стали

18:26, 01.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В вакцине Moderna нашли примеси из нержавеющей стали
Фото: wikipedia.org

В Японии исследователи обнаружили в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали. Об этом пишет Kyodo.

Результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, опубликовал Минздрав страны. Специалисты пришли к выводу, что металлическая крошка, вероятно, попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Примеси в виде металла обнаружили в августе. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распредели по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них.

Ранее ученые из Северо-Западного университета США выяснили, что уровень антител после вакцины Moderna в два раза превышает показатели Pfizer. У группы, которые привились Moderna, уровень антител составил 2 881. У получивших оба компонента Pfizer он в среднем был равен 1 108.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоМедицина
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