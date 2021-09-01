Меркель призвала активизировать усилия по распределению вакцины от COVID-19 среди бедных стран

Фото: Максим Платонов

Во время церемонии открытия в Берлине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Центра по анализу данных о пандемиях и эпидемиях канцлер Германии Ангела Меркель призвала активизировать усилия по распределению вакцины от COVID-19 среди бедных стран, в частности в Африке.

— Здесь (прим. Ред. — в распределении вакцины) мы должны действительно достигнуть результатов, — цитирует ее ТАСС.

Необходимо привить как можно больше людей во всех странах, добавила она. Это нужно для того, «чтобы постоянное появление новых мутаций не препятствовало выходу из пандемии».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран.

Алексей Нечаев