В COVID-госпиталях планируют открыть временные избирательные участки

В госпиталях для пациентов с коронавирусом во время сентябрьских выборов депутатов Государственной думы планируют открыть избирательные участки. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Организовать их предлагается после получения обращения руководства лечебного учреждения. «Право голоса никто не отнимает, желание проголосовать — это святое желание», — обратил внимание Булаев.

Избирательные комиссии в COVID-госпиталях планируется сформировать из работающих в них сотрудников. Чтобы не допустить распространения коронавируса, бюллетени и протоколы из медучреждений после голосования выносить не будут, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Все, что касается результатов, передаем так же, как на судах, — по техническим каналам связи. Мы считаем, что, соблюдая эти меры и меры Роспотребнадзора, можно организовать безопасное голосование», — рассказал о планах Центризбиркома Булаев.

Напомним, с 17 по 19 сентября Россия будет выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва. В Татарстане, кроме этого, будут разыграны еще два мандата в Госсовет республики. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина