Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии к 2024 году

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

— Может быть, к концу 2023 года, в 2024-м ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению специалиста, это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вирус — это поможет взять под контроль ситуацию с пандемией.

Вчера главный врач городской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 осенью: в конце сентября — начале октября. Он подчеркнул, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом, как это произошло с гриппом и другими инфекциями. Единственный способ борьбы с COVID-19, напомнил врач, — профилактика и вакцинация.



Татьяна Леухина