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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

18:41, 01.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

Жертвами COVID-19 стали женщины 1939, 1952 и 1953 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии коронавируса зарегистрировали 685 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В республике за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего на 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 511 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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