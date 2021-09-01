В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека. Об этом сообщает Минздрав республики.
Жертвами COVID-19 стали женщины 1939, 1952 и 1953 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии коронавируса зарегистрировали 685 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В республике за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего на 1 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 511 случаев COVID-19.
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