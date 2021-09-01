Новости общества

15:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

15:21, 01.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может
Фото: Максим Платонов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть только добровольной, нужно убеждать людей, разъяснять им необходимость иммунизации.

— Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может, — цитирует ее ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Она отметила, что в Пензенской области 58% населения старше 60 лет уже получили прививку — регион является одним из лидеров по темпам вакцинации от COVID-19.

В некоторых российских регионах фиксируются единичные случаи заболевания COVID-19. Эти субъекты лидируют по числу вакцинированных, заявил недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также