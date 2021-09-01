Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может

Фото: Максим Платонов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна быть только добровольной, нужно убеждать людей, разъяснять им необходимость иммунизации.

— Ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может, — цитирует ее ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Она отметила, что в Пензенской области 58% населения старше 60 лет уже получили прививку — регион является одним из лидеров по темпам вакцинации от COVID-19.

В некоторых российских регионах фиксируются единичные случаи заболевания COVID-19. Эти субъекты лидируют по числу вакцинированных, заявил недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев